Президент ЕБРР прибыла с рабочим визитом в Азербайджан

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо прибыла с рабочим визитом в Азербайджан, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе визита президент банка проведет встречи с политическим руководством Азербайджана, дипломатическим сообществом, деловыми клиентами и партнерами. Также ожидается подписание проекта уличного освещения в Гяндже и соглашения по второму проекту банка в рамках программы "Зеленый город" в Азербайджане.

Кроме того, планируется запустить совместный с Азербайджанским агентством по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) проект, целью которого является развитие сектора телекоммуникаций, медиа и технологий.