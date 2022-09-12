В Лачине обнаружен пушечный снаряд

В Лачине обнаружен неразорвавшийся боеприпас.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Бардинская региональная группа пресс-службы МВД.

Сообщается, что в результате действий, проведенных сотрудниками Лачинского РУП, был обнаружен и передан в соответствующие органы пушечный снаряд.