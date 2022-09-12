https://news.day.az/politics/1494679.html В Лачине обнаружен пушечный снаряд - ФОТО
В Лачине обнаружен пушечный снаряд - ФОТО
В Лачине обнаружен неразорвавшийся боеприпас.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Бардинская региональная группа пресс-службы МВД.
Сообщается, что в результате действий, проведенных сотрудниками Лачинского РУП, был обнаружен и передан в соответствующие органы пушечный снаряд.
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