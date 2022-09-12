Отчет ANAMA по итогам работы за неделю

Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, сообщает Day.Az со ссылкой на ведомство.

В ходе операций по разминированию 5-10 сентября в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 49 противопехотных и 20 противотанковых мин, а также 120 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория общей площадью 457 гектаров, говорится в сообщении.