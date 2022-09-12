https://news.day.az/politics/1494729.html Разоблачен еще один фейк армян
Разоблачен еще один фейк армян
Информация о том, что азербайджанская армия якобы вела обстрел в направлении населенного пункта Гырмызы базар является ложью, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
"Информация, распространяемая в некоторых армянских СМИ о том, что подразделения азербайджанской армии открыли огонь в направлении населенного пункта Гырмызы базар Ходжавендского района, в результате чего был нанесен ущерб гражданской инфраструктуре, является не имеет под собой оснований и не отражает действительности. Мы категорически опровергаем эту информацию", - говорится в сообщении ведомства.
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