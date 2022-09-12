Село Гаджи Исаглы, подвергшееся армянскому вандализму во время оккупации

Село Гаджи Исаглы Джебраильского района расположено на юго-западе города Джебраил. Основным занятием сельчан было животноводство.

Село Гаджи Исаглы было оккупировано армянскими вооруженными силами 1993 года. Во время оккупации армянские вандалы разрушили село и превратили его в руины.

19 октября 2020 года доблестная Азербайджанская армия, нанесшая врагу сокрушительный удар в Отечественной войне, освободила село от оккупации.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет кадры села Гаджи Исаглы, подвергшегося армянскому вандализму во время оккупации.