https://news.day.az/politics/1494749.html Село Гаджи Исаглы, подвергшееся армянскому вандализму во время оккупации - ФОТО
Село Гаджи Исаглы, подвергшееся армянскому вандализму во время оккупации - ФОТО
Село Гаджи Исаглы Джебраильского района расположено на юго-западе города Джебраил. Основным занятием сельчан было животноводство.
Село Гаджи Исаглы было оккупировано армянскими вооруженными силами 1993 года. Во время оккупации армянские вандалы разрушили село и превратили его в руины.
19 октября 2020 года доблестная Азербайджанская армия, нанесшая врагу сокрушительный удар в Отечественной войне, освободила село от оккупации.
Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет кадры села Гаджи Исаглы, подвергшегося армянскому вандализму во время оккупации.
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