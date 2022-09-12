https://news.day.az/politics/1494750.html Азербайджанский спецназ на учениях в Турции
Азербайджанский спецназ на учениях в Турции
Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях сил специального назначения "Sonsuz qardaşlıq-1" в Анкаре (Турция).
Об этом Day.Az сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
Отметим, что учения с участием военнослужащих из разных стран продлятся до 22 сентября.
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