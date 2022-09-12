Азербайджанский спецназ на учениях в Турции

Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях сил специального назначения "Sonsuz qardaşlıq-1" в Анкаре (Турция).

Об этом Day.Az сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Отметим, что учения с участием военнослужащих из разных стран продлятся до 22 сентября.