Личная и государственная шерсть Никола Пашиняна

Автор: Акпер Гасанов

У всего в этой жизни есть очевидное и понятное логическое объяснение. Даже совершенно шокирующим, по степени неадекватности и цинизма, действиям многих политиков. В этом смысле премьер-министр Армении Никол Пашинян не является каким-то уникальным продуктом. Наоборот, он вполне себе легко читаем, прогнозируем и даже скучен в своей обыденности.

Вне всякого сомнения, он сам себя загнал в угол. Это произошло не сегодня и не вчера. Практика политического лавирования во имя достижения главной поставленной цели, а ею является обретение власти и удержание ее любой ценой, давно присуща этому персонажу. В бытность оппозиционером, помнится, он выступал за вывод с территории Армении российской военной базы в Гюмри и за стремительный разворот во внешней политике РА лицом на Запад.

Потом был силовой захват власти, который в РА гордо назвали "революцией". В ее ходе и по ее окончании Никол Воваевич много чего обещал гражданам своей страны. Вплоть до клятв решить демографическую проблему. Плюс он клялся в способности осуществить экономическую революцию и превратить армянскую армию в одну из сильнейших в мире.

Сейчас об этих обещания, глядя на сокращающееся население РА и ее растущую политико-экономическую изоляцию, как-то даже смешно вспоминать. Как и про боеспособность армянской армии. Она была унижена и разгромлена в ходе 44-дневной войны. И до сих пор она не подлежит восстановлению. Не будет у РА боеспособной армии и в обозримом будущем.

А экономические и политические перспективы РА, в условиях ее самоизоляции, остаются не просто туманными, а откровенно грустными. В этих условиях, рассуждая логически, выход из того жалкого положения, в котором оказалась РА, нужно было бы искать там же, где и вход - в установлении нормальных отношений с Азербайджаном через подписание большого мирного договора.

Ну нет у РА иных возможностей для выживания, даже ближайшей перспективы. Но тут, как в известном кинофильме "Кавказская пленница", нужно не путать личную шерсть Пашиняна с государственной. Проще говоря, планы действующего армянского премьера и планы армянского государства вполне могут не совпадать. Перед Николом Воваевичем стоит простая и примитивная задача - удержаться в премьерском кресле, потеря которого для Пашиняна, без всякого преувеличения, смерти подобна. Список обвинений в его адрес - очень длинный. Длиннее дороги из Гюмри в Ереван, которую он в свое время прошел, свергая Сержа Саргсяна. И ради спасения собственной персоны Пашинян готов забыть обо всем, включая свои собственные принципы и заявления.

Он сейчас изображает из себя более пророссийского политика, чем Роберт Кочарян. Его подхалимаж и лизоблюдство, продемонстрированные недавно во Владивостоке, стали предметом осуждающих заявлений в РА. Там же, во Владивостоке, Пашинян открыто показал, что готов врать безостановочно, фактически избегая осуществления конкретных шагов на пути к подписанию большого мирного соглашения с Азербайджаном.

Весь мир и лично председатель Европейского союза Шарль Мишель имеет возможность убедиться в том, что премьер-министр РА, взявший в Брюсселе на себя конкретные обязательства, теперь банально отказывается их претворять в жизнь, прибегая к различным "финтам ушами". Одним из которых, вне всякого сомнения, является увеличение числа военных провокаций со стороны РА.

Практически ежедневно мы теперь слышим о том, как армянская армия совершает осознанные провокации. Причем, что интересно, все они совершаются в районе азербайджано-армянской границы. Цель официального Еревана очевидна - вынудить Азербайджан нанести мощный ответный удар по противнику, после чего Пашинян, армянская оппозиция и мировое армянство сольются в хоре истеричных заявлений и обвинений в адрес нашей страны.

С дальнейшей просьбой, обращенной к странам, которые долгие десятилетия имитировали бурную деятельность в рамках Минской группы ОБСЕ. Мол, спасите и помогите, угроза нависла над Арменией. Ровно такой же "маневр" армянская армия предпринимала летом 2020 года в Товузском направлении. И цели у Пашиняна были такие же - устроив провокацию на азербайджано-армянской границе, вовлечь в войну с Азербайджаном Россию и ОДКБ.

Чем все это закончилось? Мощным и отрезвляющим ударом по армянской армии летом 2020 года. После чего, видя готовность руководства РА осуществлять провокации, Азербайджан перешел к операции "Железный кулак", в ходе которой Пашинян предстал в крайне жалком виде никому не интересного мелкого временщика, безуспешно искавшего поддержки и в Москве, и в Париже, и в Нью-Йорке.

С тех пор прошло почти два года. За это время Азербайджан усилился, возрос авторитет нашей страны, ее экономические возможности, мощь нашей армии. И никто в мире не в состоянии воспрепятствовать реализации планов официального Баку, что подтвердила недавно блестяще проведенная операция "Возмездие". О чем все это говорит? О бесполезности жалких маневров Пашиняна. Баланс сил в регионе, статус-кво окончательно и бесповоротно изменились в пользу нашей страны. И у Пашиняна нет возможностей бесконечно долгого совершения "финтов ушами".

В какой-то момент это все окончательно надоест Азербайджану и Армения будет снова принуждена к миру. На наших, базирующихся на международном праве, условиях. А удержит в итоге всего этого власть в РА Никол Пашинян или потеряет ее - это его персональное дело. Дорогу к миру, альтернативу которой просто нет, официальный Баку пройдет с любым иным армянским временщиком во власти. В том числе и с теми, кто сейчас активно изображает из себя "реваншистов", банально обманывая свой народ обещаниями о наличии возможности изменить статус-кво. Впрочем, именно также, развешивая на уши гражданам РА лапшу, к власти когда-то пришел сам Пашинян.