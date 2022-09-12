Международный центр Низами Гянджеви укрепляет партнерство с Альянсом цивилизаций ООН

Состоялась встреча генерального секретаря Международного центра Низами Гянджеви Ровшана Мурадова и верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса с целью укрепления совместного сотрудничества, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе встречи состоялись обсуждения в связи с заседанием высокого уровня на тему "Мир, безопасность и проблемы, вызванные климатическим кризисом, и подход партнеров к этому", которое будет организовано Центром в сентябре в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

Также состоялся обмен мнениями о предстоящих мероприятиях Центра, X Глобальном Бакинском форуме.