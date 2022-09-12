https://news.day.az/politics/1494820.html Международный центр Низами Гянджеви укрепляет партнерство с Альянсом цивилизаций ООН
Международный центр Низами Гянджеви укрепляет партнерство с Альянсом цивилизаций ООН
Состоялась встреча генерального секретаря Международного центра Низами Гянджеви Ровшана Мурадова и верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса с целью укрепления совместного сотрудничества, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В ходе встречи состоялись обсуждения в связи с заседанием высокого уровня на тему "Мир, безопасность и проблемы, вызванные климатическим кризисом, и подход партнеров к этому", которое будет организовано Центром в сентябре в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.
Также состоялся обмен мнениями о предстоящих мероприятиях Центра, X Глобальном Бакинском форуме.
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