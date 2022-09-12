Армянский подпевала Затулин обиделся на правду о себе

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по делам СНГ, а если проще - армянский лоббист Константин Затулин обиделся на азербайджанские СМИ, в очередной раз высказавшие правду о нем любимом. В начале месяца он цветисто поздравил армянских сепаратистов с "независимостью" и как-то странно удивился, когда его заявления были раскритикованы азербайджанской стороной. Он ожидал аплодисментов, а получил оплеухи? Вряд ли. Тогда непонятны обидки, которые прозвучали в комментарии Затулина армянским СМИ.

Хотя Затулин и говорит, что ему "по барабану", но многословность, с которой он пытается показать это армянской стороне, говорит об обратном. Константин Федорыч обижен и задет, и даже очень задет. Потому что реакция азербайджанской стороны мешает работать. Только покажет образец красноречия, как тут же получает опровержение, и в нынешней ситуации сказанное им не успевает усвоиться и перевариться даже самими армянами.

Но не армяне являются целевой аудиторией, а россияне. Затулин получает свои гонорары не для просвещения армян. Ему платят за то, чтобы доводить армянскую ложь до россиян, внедрять в умы необходимость поддержки армянских интересов. Заказчики считают, что распространение лжи такой солидной фигурой, как Федорыч, оправдает затраты. Наивные...

Затулину и прочим лоббистам не стоит ждать снисходительного отношения со стороны азербайджанских СМИ. Та заказная возмутительная ложь, которую он распространяет, является оскорблением истины, которая уже хорошо известна всем. Открывая рот, он должен понимать, что за этим последует - получит по губам и получит больно. Слишком большое зло принесли азербайджанскому народу его работодатели, слишком много невинной крови пролили на земле Азербайджана его спонсоры, чтобы отмахнуться от его инсинуаций. Звучат они из уст не кого-нибудь, а официального лица России, зампреда комитета Госдумы. Впрочем, и зампред комитета Госдумы, конечно, может быть проходимцем. Ну, в таком случае, он должен не обижаться, а стараться подняться над собой, встать на путь исправления, вспомнить, что он, цитируя товарища Жеглова, "не Манька-облигация, а Марья Афанасьевна Колыванова". Одним словом, вспомнить, что он гражданин России, а не Армении.

Особенно в его откровениях тронуло сравнение критики в своей адрес в азербайджанских СМИ с замшелыми методами советской пропаганды. Вот теперь удивились мы. С каких это пор господину Затулину не нравятся советские методы, а? Сын ветерана советской госбезопасности, Костя, по информации российских СМИ, еще в студенческие годы, будучи комсомольцем-активистом, "стучал" на своих товарищей по МГУ за, так сказать, проступки, чуждые моральному облику советской молодежи. Да, давно было дело, но, судя по тому, как функционирует совесть господина Затулина в нашей с вами современности, "помнят-то руки".

Лоббист гордо заявляет, что он, мол, не трубадур и не будет петь с чужого голоса. Однако именно этим он и занимается многие годы - и поет, и даже пляшет. Именно за это ему платят, за это награждают в Ереване орденами. А, пардон, петрушке обижаться на реакцию зрителей не положено.