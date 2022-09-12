Керим Велиев встретился с секретарем Совета министров обороны стран СНГ

12 сентября первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящимся с визитом в нашей стране секретарем Совета министров обороны стран СНГ генерал-майором Юрием Дашкиным.

Как сообщили Day.Az в Минобороны, на встрече обсуждались организационные вопросы, связанные с очередным заседанием Комитета начальников штабов Вооруженных сил стран-членов СНГ, которое планируется провести в октябре нынешнего года в Баку.

Стороны приняли решение ознакомиться с местом проведения заседания и обменялись мнениями по ряду других вопросов.