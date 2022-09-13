https://news.day.az/politics/1494876.html Масштабная провокация ВС Армении на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях - ОФИЦИАЛЬНО
Масштабная провокация ВС Армении на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях - ОФИЦИАЛЬНО
Вооруженные силы Армении совершили масштабную диверсию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях.
Об этом сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана
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