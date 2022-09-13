Масштабная провокация ВС Армении на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях

Вооруженные силы Армении совершили масштабную диверсию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях. 

Об этом сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана

Новость обновляется