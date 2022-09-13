https://news.day.az/politics/1494880.html Новость о якобы сбитом военном самолете Азербайджана - ложь - минобороны
Новость о якобы сбитом военном самолете Азербайджана - ложь - минобороны
Минобороны Азербайджана опровергло новость о сбитом военном самолете, передает Day.Az.
"Распространенная армянской стороной информация о якобы уничтожении принадлежащего Азербайджану военного самолета в направлении Басаркечарского района является ложной и носит характер дезинформации", - сообщили в минобороны в ответ на запрос Trend.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре