Новость о якобы сбитом военном самолете Азербайджана - ложь

Минобороны Азербайджана опровергло новость о сбитом военном самолете, передает Day.Az.

"Распространенная армянской стороной информация о якобы уничтожении принадлежащего Азербайджану военного самолета в направлении Басаркечарского района является ложной и носит характер дезинформации", - сообщили в минобороны в ответ на запрос Trend.