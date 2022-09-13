Азербайджанская армия не подвергает обстрелу гражданскую инфраструктуру

Распространенная армянскими телеграм-каналами информация о якобы открытии огня в направлении Горусского района государственной границы подразделениями азербайджанской армии и причинении в результате ущерба гражданской инфраструктуре не имеет под собой никаких оснований и не отражает правду.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"Распространяемая Арменией информация о якобы обстрелах азербайджанской армией гражданского населения, объектов и инфраструктуры не соответствует действительности.

Это очередная дезинформация, распространяемая армянской стороной.

В ответ на провокации Армении контрмеры носят локальный характер и направлены против законных военных объектов, являющихся огневыми точками. Ответные меры носят маломасштабный и целенаправленный характер и направлены на обеспечение безопасности границ Азербайджана и пресечение провокаций Армении.

Нанесение ударов по гражданским объектам и невинным людям является стандартной военной методологией, используемой вооруженными силами Армении. Во время 30-летней оккупации и 44-дневной Отечественной войны именно армянская сторона преднамеренно и целенаправленно обстреляла азербайджанские города и мирных жителей баллистическими ракетами и кассетными бомбами", - сказали в ведомстве.