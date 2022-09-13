Что происходит на границе между Азербайджаном и Арменией?

Подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Диверсионные группы вооруженных сил Армении в темное время суток заминировали участки между позициями подразделений азербайджанской армии и дороги снабжения в разных направлениях, используя горный рельеф местности и существующие овраги.

В течение последнего месяца провокации вооруженных сил Армении в направлении Лачинского и Кяльбаджарского районов государственной границы, случаи обстрела позиций азербайджанской армии в этих районах из различных видов оружия носят интенсивный и систематический характер.

В ряде случаев были выявлены попытки проникновения разведывательно-диверсионных групп вооруженных сил Армении на территорию Азербайджанской Республики, и они были предотвращены благодаря бдительности наших воинских частей. Со стороны Армении наблюдается сосредоточение наступательных вооружений, тяжелой артиллерии и живой силы вдоль границ Азербайджана.

Несмотря на заявления высокопоставленных официальных лиц Армении, присутствие личного состава и боевой техники вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, и совместная деятельность с незаконными армянскими воинскими формированиями продолжаются.

В то время как Азербайджанской Республикой проводится широкомасштабная и сложная гуманитарная деятельность по разминированию, Армения продолжает преднамеренно устанавливать мины на территории Азербайджана.

Подобными военными авантюрами политическое и военное руководство Армении намеренно нагнетает обстановку в регионе, срывает переговоры по мирному соглашению, не выполняет свои обязательства по трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, тормозит строительные проекты осуществляемые Азербайджаном в Карабахе и Восточном Зангезуре, и преследует цель ввести в заблуждение международное сообщество.

Последние события показывают, что у границы с Азербайджаном должна быть создана безопасная зона. В противном случае провокации Армении продолжатся. Армению следует принудить к миру. Нельзя допустить подъема реваншизма в Армении!