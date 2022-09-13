https://news.day.az/politics/1494901.html Азербайджан не обстреливал машину скорой помощи в Гафанском районе - минобороны опровергло фейк Армении
Азербайджан не обстреливал машину скорой помощи в Гафанском районе - минобороны опровергло фейк Армении
Информация, распространяемая в некоторых армянских средствах массовой информации о якобы обстреле машины скорой медицинской помощи на территории Гафанского района в результате обстрела подразделениями Азербайджанской армии, является полной ложью и очередной дезинформацией провокационного характера армянской стороны.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства Обороны Азербайджана.
"Еще раз подчеркнем, что принимаемые подразделениями Азербайджанской Армии контрмеры направлены только против легитимных военных целей вооруженных сил Армении, являющихся огневыми точками", - добавили в минобороны.
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