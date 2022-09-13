Армения пытается скрыть учиненную ею масштабную провокацию

Распространенная в армянских СМИ информация о якобы имевших место нападениях азербайджанской армии на гражданское население и объекты инфраструктуры является дезинформацией и очередной клеветнической ложью противоположной стороны.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

"Этим армянская сторона пытается скрыть учиненную ею масштабную провокацию и отвлечь внимание международного сообщества", - говорится в сообщении.