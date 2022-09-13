https://news.day.az/politics/1494942.html Между Азербайджаном и Арменией восстановлен режим прекращения огня
Между Азербайджаном и Арменией восстановлен режим прекращения огня
После широкомасштабной провокации вооружёнными силами Армении на госгранице и ответных мер со стороны Азербайджана, в 09:00 был достигнут режим прекращения огня.
Однако, как стало известно Trend из информированных источников, вооруженные силы Армении снова нарушили договоренность, продолжая провокации, передает Day.Az.
С 09:15 режим прекращения огня был восстановлен.
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