Между Азербайджаном и Арменией восстановлен режим прекращения огня

После широкомасштабной провокации вооружёнными силами Армении на госгранице и ответных мер со стороны Азербайджана, в 09:00 был достигнут режим прекращения огня.

Однако, как стало известно Trend из информированных источников, вооруженные силы Армении снова нарушили договоренность, продолжая провокации, передает Day.Az.

С 09:15 режим прекращения огня был восстановлен.