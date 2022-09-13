https://news.day.az/politics/1494984.html ВС Армении напали на азербайджанских пограничников
ВС Армении напали на азербайджанских пограничников
ВС Армении совершили нападение на азербайджанских пограничников в направлении Зангиланского района.
Как передает Day.Az, данную информацию подтвердили Trend во вторник в Государственной пограничной службе Азербайджана.
Как отмечается, атака армянских вооруженных сил была решительно отбита, противник отброшен.
Общественности будет предоставлена более подробная информация.
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