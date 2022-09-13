ВС Армении напали на азербайджанских пограничников

ВС Армении совершили нападение на азербайджанских пограничников в направлении Зангиланского района.

Как передает Day.Az, данную информацию подтвердили Trend во вторник в Государственной пограничной службе Азербайджана.

Как отмечается, атака армянских вооруженных сил была решительно отбита, противник отброшен.

Общественности будет предоставлена ​​более подробная информация.