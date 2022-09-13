Азербайджан обеспечил контроль над стратегическими высотами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, азербайджанская армия обеспечила контроль над рядом важных стратегических позиций и высот в приграничной зоне. Также был взят под визуальный и огневой контроль ряд стратегических коммуникаций, проходящих по территории Армении.