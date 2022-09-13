https://news.day.az/politics/1494987.html Азербайджан обеспечил контроль над стратегическими высотами
Азербайджан обеспечил контроль над стратегическими высотами
Азербайджан обеспечил контроль над стратегическими высотами.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, азербайджанская армия обеспечила контроль над рядом важных стратегических позиций и высот в приграничной зоне. Также был взят под визуальный и огневой контроль ряд стратегических коммуникаций, проходящих по территории Армении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре