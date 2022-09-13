https://news.day.az/politics/1494989.html Стали известны потери армянской армии после широкомасштабной провокации ВС Армении
Стали известны потери армянской армии после широкомасштабной провокации ВС Армении
Потери армянской армии составили от 150 до 200 человек убитыми, также есть сотни раненых, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре