Стали известны потери армянской армии после широкомасштабной провокации ВС Армении

Потери армянской армии составили от 150 до 200 человек убитыми, также есть сотни раненых, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.