Пашинян признал многочисленные потери ВС Армении

Подтвержденное число погибших военнослужащих Армении составляет 49 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в парламенте страны.

Отметим, что ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.