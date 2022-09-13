https://news.day.az/politics/1494998.html Пашинян признал многочисленные потери ВС Армении
Пашинян признал многочисленные потери ВС Армении
Подтвержденное число погибших военнослужащих Армении составляет 49 человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в парламенте страны.
Отметим, что ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.
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