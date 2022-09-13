Омбудсмен Азербайджана распространила заявление в связи с провокацией Армении

Омбудсмен Азербайджана распространила заявление в связи с широкомасштабной провокацией вооруженных сил Армении на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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