Регулярные обстрелы Лачина и Кяльбаджара были прелюдией к началу широкомасштабной провокации ВС Армении

Вооруженные провокации Армении в ночь на 13 сентября в Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях совершены по приказу премьер-министра Никола Пашиняна, который несёт полную ответственность за эскалацию ситуации. Госдепартамент США должен немедленно призвать Ереван соблюдать трехстороннее соглашение от 9 ноября 2020 года.

Об этом Day.Az сказал исполнительный директор азербайджано-американского Центра экономических и стратегических исследований, расположенный в штате Висконсин (США), американский политолог Питер Тейс.

Как отметил наш собеседник, регулярные вооруженные провокации ВС Армении на Лачинском и Кяльбаджарском направлениях были прелюдией к началу широкомасштабной провокации вдоль азербайджано-армянской государственной границы.

"Сегодня Азербайджан имеет сильные позиции на международной арене, от которого в определённой степени зависит энергобезопасность Европы. Нарастающее сотрудничество Баку и Брюсселя сильно нервирует Ереван. Воспользовавшись удобным случаем, когда взоры мирового сообщества устремлены на конфликт в Украине, армянский режим решил осуществить варварские действия против Азербайджана и начать новую крупномасштабную войну на Южном Кавказе. К сожалению, ЕС и США вяло отреагировали на провокацию ВС Армении. Однако, с другой стороны, ВС Азербайджана являются лучшим средством для подавления и сдерживания армянских вооружённых формирований", - отметил он.

По его словам, Совет сотрудничества тюркоязычных государства должен сыграть особую роль в этой сложной ситуации. В частности, Совет может инициировать официальные контакты с другими организациями, включая НАТО, ОБСЕ, а также призвать Совет Безопасности ООН для проведения слушаний по текущей ситуации на Южном Кавказе, где армянская армия является единственным источником эскалации ситуации.

"Также не является секретом, что армянский режим замешан в контрабанде наркотиков, нелегального оружия, а также занимается поощрением международных террористических организаций. Поэтому вооруженные провокации могли понадобиться армянам, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от своих крупных махинаций, приносящих темные деньги. Эту версию тоже нельзя исключать", - резюмировал Питер Тейс.

Абдул Керимханов