Состоялся телефонный разговор между министрами обороны Азербайджана и Турции

13 сентября состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

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