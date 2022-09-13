https://news.day.az/politics/1495020.html Состоялся телефонный разговор между министрами обороны Азербайджана и Турции
Состоялся телефонный разговор между министрами обороны Азербайджана и Турции
13 сентября состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
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