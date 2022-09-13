В МИД Украины отреагировали на военное обострение между Арменией и Азербайджаном, передает Day.Az.

"Украина внимательно следит за развитием ситуации на границе Азербайджана и Армении. Призываем стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта с соблюдением норм международного права, в частности, уважения суверенитета и территориальной целостности государств в пределах их международно признанных границ", - сказал РБК-Украина спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Отметим, что ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.