https://news.day.az/politics/1495033.html ОБСЕ призывает к немедленному прекращению эскалации на азербайджано-армянской границе
ОБСЕ призывает к немедленному прекращению эскалации на азербайджано-армянской границе
Эскалацию военных действий на границе Азербайджана и Армении необходимо немедленно прекратить.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении, размещенном на странице председательства Польши в ОБСЕ в Twitter.
"Успехи, достигнутые дипломатическим путем, не должны быть упущены. Польское председательство в ОБСЕ по-прежнему готово помочь в достижении устойчивого решения", - отмечается в заявлении.
Отметим, что ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.
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