ОБСЕ призывает к немедленному прекращению эскалации на азербайджано-армянской границе

Эскалацию военных действий на границе Азербайджана и Армении необходимо немедленно прекратить.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении, размещенном на странице председательства Польши в ОБСЕ в Twitter.

"Успехи, достигнутые дипломатическим путем, не должны быть упущены. Польское председательство в ОБСЕ по-прежнему готово помочь в достижении устойчивого решения", - отмечается в заявлении.

Отметим, что ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.