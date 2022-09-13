Совет Европы готов оказать содействие урегулированию напряженной ситуации на армяно-азербайджанской границе
Сообщения об эскалации боевых действий на армяно-азербайджанской границе вызывают большую тревогу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в заявлении генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.
"Недавние прямые контакты между лидерами обеих стран были многообещающими и должны быть продолжены. Совет Европы готов оказать помощь в усилиях, которые способствуют достижению мирного урегулирования", - отмечается в заявлении.
Отметим, что ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.
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