Совет Европы готов оказать содействие урегулированию напряженной ситуации на армяно-азербайджанской границе

Сообщения об эскалации боевых действий на армяно-азербайджанской границе вызывают большую тревогу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в заявлении генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.

"Недавние прямые контакты между лидерами обеих стран были многообещающими и должны быть продолжены. Совет Европы готов оказать помощь в усилиях, которые способствуют достижению мирного урегулирования", - отмечается в заявлении.

Отметим, что ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.