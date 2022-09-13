https://news.day.az/politics/1495064.html Турция рядом с Азербайджаном - пресс-секретарь Эрдогана
Турция рядом с Азербайджаном - пресс-секретарь Эрдогана
Вызывают беспокойство столкновения на азербайджано-армянской границе.
Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в своем аккаунте в Twitter.
Он отметил, что во время переговоров Армения должна воздерживаться от провокационных действий: "Мир и стабильность могут быть достигнуты только на основе территориальной целостности и законных прав Азербайджана. Турция рядом с Азербайджаном".
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