Австрийская пресса опубликовала новости о провокации армянских вооруженных сил против Азербайджана

Провокация вооруженных сил Армении на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы была детально освещена австрийской онлайн-газетой Dasfazit.at, передает Day.Az.

Ссылаясь на сообщении минобороны Азербайджана, в публикациях ресурса отмечается, что вооруженные силы Армении в темное время суток заминировали участки между позициями подразделений азербайджанской армии и дороги снабжения в разных направлениях, используя горный рельеф местности и существующие овраги.

Также сообщается, что некоторые позиции, укрытия и опорные пункты Азербайджанской Армии на территории Дашкесанского, Кяльбаджарского и Лачинского районов, были подвергнуты обстрелу из разнокалиберного оружия, в том числе из минометов.

В сообщении указывается, что азербайджанской стороной были предприняты ответные меры, направленные на предотвращение провокаций армянских вооруженных сил, военных угроз территории и суверенитету Азербайджанской Республики. Подчеркивается, что подобного рода провокации со стороны вооруженных сил Армении за последний месяц приобрели систематический и интенсивный характер.

Также ссылаясь на сообщение Министерства обороны Азербайджана, в издании отмечается, что вся ответственность за провокации, столкновения и потери лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Более того, газета приводит слова заместителя начальника пресс-службы министерства обороны полковник-лейтенанта Анара Эйвазова, что за последнее время наблюдалась концентрация вооружения, тяжелой артиллерии и живой силы Арменией вдоль границы Азербайджана и что Армения подобным образом готовилась к широкомасштабной военной провокации.