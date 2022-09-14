Армения не получит никаких дивидендов от очередной провокации

"Я думаю, что в России прекрасно понимают, на что была рассчитана армянская провокация на границе с Азербайджаном. Для меня лично очевидно, что она далеко не случайна. И если прошлые попытки дестабилизировать регион сошли Еревану с рук, хотя он действовал аналогично и все так же взывал к протоколу ОДКБ, то сейчас, на мой взгляд, будут сделаны глубоко идущие выводы", - сказал в беседе с Day.Az известный российский политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

По мнению российского политолога, провокация не случайно произошла после визита в Ереван американского спецпредставителя по Кавказу. Связи армянского истеблишмента с Соросом, считает он, хорошо известны. И вот после консультаций в Ереване, аккурат за несколько дней до саммита ШОС в Самарканде происходит столкновение, способное надолго отсрочить подписание мирного договора.

"Что это, как не спланированная операция, сотворенная руками армян и нацеленная на то, чтобы не допустить запуска новых логистических проектов, благодаря которым Москва сможет нивелировать часть негативных последствий от санкций, введенных коллективным Западом? Так что все, что сейчас происходит, - это большая игра, в которой армянам приходится быть пешками на огромной шахматной доске под названием геополитика. Вот только смогут ли они получить свои дивиденды? Вряд ли. А вот потерять в итоге и без того слабую государственность - вполне возможно. Пашинян сейчас звонит в столицы мира, хотя ему лучше было бы сделать всего один звонок - в Баку. Однако он вряд ли сделает этот шаг. Но Москва, думаю, приложит максимум усилий для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации, и постарается свести руководителей Армении и Азербайджана за столом переговоров уже в ближайшее время", - сказал Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева