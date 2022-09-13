Азербайджан никогда не будет один.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что земли Азербайджана находились под оккупацией 30 лет. Дипломаты, Минская группа, международная система или международные акторы ничего не сделали для прекращения оккупации азербайджанских земель. В результате 44-дневной войны территориальная целостность Азербайджана была обеспечена.

"После войны появилась возможность для мира. Но Армения вчера в очередной раз прибегла к провокации. Если мы хотим стабильности и мира в регионе, то проблемы между странами должны найти свое решение. Мы играем в этом вопросе важную роль, но мы всегда рядом с братским Азербайджаном, Азербайджан никогда не будет один", - сказал Мевлют Чавушоглу.