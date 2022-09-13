ЕС полон решимости продолжать действовать в качестве честного посредника между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.

"В последние часы вдоль азербайджано-армянской границы произошли серьезные бои, сообщается о гибели людей. Крайне важно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. ЕС полон решимости продолжать действовать в качестве честного посредника между Арменией и Азербайджаном, чтобы помочь в достижении общей цели создания безопасного, процветающего и мирного Южного Кавказа", - отмечается в заявлении.

Отметим, что ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

В ночное время суток диверсионные группы вооруженных сил Армении, используя горный рельеф местности и ущелья, осуществили в различных направлениях минирование территорий между позициями подразделений Азербайджанской Армии и путей снабжения.

В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями с целью предотвращения этих действий, произошло боестолкновение.

Подразделения армянских вооруженных сил, дислоцированные в направлении населенных пунктов Басаркечяр, Истису, Гаракилься и Горис, подвергли интенсивному обстрелу из разнокалиберного оружия, в том числе из минометов, некоторые позиции, укрытия и опорные пункты Азербайджанской Армии на территории Дашкесанского, Кяльбаджарского и Лачинского районов. В результате есть потери среди личного состава, нанесен ущерб военной инфраструктуре.

В целях предотвращения провокаций вооруженных сил Армении и военных угроз территории и суверенитету нашей страны, обеспечения безопасности наших военнослужащих, в том числе гражданских работников, задействованных в инфраструктурных работах на территории Кяльбаджарского и Лачинского районов, дислоцированными в этом направлении подразделениями Азербайджанской Армии были предприняты решительные ответные меры.