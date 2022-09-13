Должна быть создана зона безопасности вблизи азербайджанской границы

Уже несколько месяцев Армения пытается дестабилизировать ситуацию в регионе путем постоянных провокаций на границе с Азербайджаном, в частности в направлении Кяльбаджарского и Лачинского районов Азербайджана, создания очагов противостояния с целью уклонения от исполнения взятых на себя обязательств, создания условий для вмешательства в процессы со стороны внерегиональных сил. Текущая ситуация еще раз доказывает, что создание зоны безопасности вблизи азербайджанской границы является единственным выходом для обеспечения территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности границ страны.

Об этом Trend сказал во вторник политический обозреватель Эльчин Мирзабейли, передает Day.Az.

Он отметил, что в течение последних нескольких месяцев благодаря бдительности и высокому профессионализму воинских соединений ВС Азербайджана были пресечены попытки армянских разведывательно-диверсионных групп проникнуть на территорию страны, нанести ущерб военной и гражданской инфраструктуре, приняты меры по предотвращению подобных случаев. За последние несколько дней фиксировалось скопление вооружения наступательного назначения, средств тяжелой артиллерии и личного состава со стороны Армении вдоль границ Азербайджана.

"Несмотря на капитуляцию в войне, Армения, которая в последнее время усилила военную риторику, не только не заняла адекватной позиции в ответ на предпринятые Азербайджаном гуманистические шаги, но и попыталась заминировать пути снабжения азербайджанских ВС. Происходящее, а также регулярное нарушение прекращения огня вооруженными силами Армении, попытки нанесения ущерба гражданской и военной инфраструктуре Азербайджана, поставить под угрозу жизни гражданских лиц, занимающихся восстановительными работами на освобожденных территориях, а также азербайджанских военных, демонстрируют, что официальный Ереван не извлекает уроков из 44-дневной войны и не намерен отказываться от милитаристской политики", - сказал Мирзабейли.

Он отметил, что Армения в течение почти 30 лет оккупации азербайджанских земель демонстрировала манипулятивное поведение провокационного характера и прибегает сейчас к постоянным провокациям, чтобы уклониться от выполнения своих обязательств в рамках достигнутых договоренностей.

"В такой ситуации взявший на себя исполнение резолюций Совета Безопасности ООН о безоговорочном освобождении территорий страны от армянской оккупации Азербайджан, положивший конец почти 30-летней агрессии, не имеет другого выбора, кроме как принудить милитаристскую страну к миру с целью выполнения заявления от 10 ноября 2020 года и других документов и соглашений. В нынешних условиях локальные операции, проводимые азербайджанской армией, следует рассматривать как необходимые меры, служащие предотвращению провокаций Армении, угроз территориальной целостности и суверенитету нашей страны. Сложившаяся ситуация еще раз доказывает, что "Железный кулак" Азербайджана должен постоянно быть над головой Армении и в самой жесткой форме пресекать угрозы, направленные не только против азербайджанского народа, но и народов всего региона, угрозы их безопасной жизни. Армения и ее военно-политическое руководство, а также ультранационалистические, реваншистские силы этой страны не готовы к диалогу, служащему миру, безопасности, мирному сосуществованию, либо не способны мыслить как прогрессивная, цивилизованная часть человечества. Армения должна быть принуждена к миру. Почти два года, прошедшие после 44-дневной войны, так же доказали, что Армения, выражающая свои интересы в регионе через ультранационалистическую идеологию, не знает понимает другого языка, кроме принуждения", - добавил политический обозреватель.