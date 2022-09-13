Турция и впредь будет поддерживать Азербайджан в его справедливом деле – посол Джахит Багчи
Турция всегда была и будет рядом с Азербайджаном в его справедливом деле.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.
Посол выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в результате провокации на азербайджано-армянской границе.
"Выражаю соболезнования семьям погибших в результате армянской провокации на азербайджано-армянской границе и желаю исцеления раненым", - сказал Багчи.
Отметим, что ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.
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