Турция и впредь будет поддерживать Азербайджан в его справедливом деле

Турция всегда была и будет рядом с Азербайджаном в его справедливом деле.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

Посол выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в результате провокации на азербайджано-армянской границе.

"Выражаю соболезнования семьям погибших в результате армянской провокации на азербайджано-армянской границе и желаю исцеления раненым", - сказал Багчи.

Отметим, что ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.