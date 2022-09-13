https://news.day.az/politics/1495130.html Старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе прибыл в Азербайджан
Старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе прибыл в Азербайджан
Старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе Филип Рикер прибыл в Азербайджан, передает Day.Az со ссылкой на посольство США в Баку.
Визит продлится до 14 сентября. Рикер обсудит поддержку США дипломатических усилий Азербайджана и Армении, направленных на достижение прочного мира.
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