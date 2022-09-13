Письмо Джейхуна Байрамова по Армении распространено как документ ООН

Письмо министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова о продолжающейся незаконной военной деятельности Армении, включая установку мин на территории Азербайджана, опубликовано в качестве документа Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана в Twitter.

Отметим, что ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

Подразделения армянских вооруженных сил, дислоцированные в направлении населенных пунктов Басаркечяр, Истису, Гаракилься и Горис, подвергли интенсивному обстрелу из разнокалиберного оружия, в том числе из минометов, некоторые позиции, укрытия и опорные пункты азербайджанской армии на территории Дашкесанского, Кяльбаджарского и Лачинского районов. В результате есть потери среди личного состава, нанесен ущерб военной инфраструктуре.