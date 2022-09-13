Провокация Армении на границе двух государств противоречит процессу нормализации

Очередная военная провокация Армении на границе двух государств противоречит продолжающемуся процессу нормализации.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации руководителя управления пресс-службы Министерства иностранных дел Лейлы Абдуллаевой в ее Twitter аккаунте.

Л.Абдуллаева отметила: "Эта провокация является нарушением Арменией международного права и трехсторонних заявлений. Это одновременно противоречит продолжающемуся процессу нормализации. Это также препятствует миру и работам по реконструкции Азербайджана".