https://news.day.az/politics/1495151.html Провокация Армении на границе двух государств противоречит процессу нормализации - Лейла Абдуллаева
Провокация Армении на границе двух государств противоречит процессу нормализации - Лейла Абдуллаева
Очередная военная провокация Армении на границе двух государств противоречит продолжающемуся процессу нормализации.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации руководителя управления пресс-службы Министерства иностранных дел Лейлы Абдуллаевой в ее Twitter аккаунте.
Л.Абдуллаева отметила: "Эта провокация является нарушением Арменией международного права и трехсторонних заявлений. Это одновременно противоречит продолжающемуся процессу нормализации. Это также препятствует миру и работам по реконструкции Азербайджана".
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