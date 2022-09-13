Пусть весь мир еще раз узнает, что турецкий народ и государство рядом с Азербайджаном.

Как передает Day.Az, об этом TurkicWorld сказал главный советник Президента Турции Ялчин Топчу.

По его словам, администрация Армении должна отказаться от шагов, подрывающих мирные переговоры с Азербайджаном.

Топчу отметил, что Армения, говорящая о том, что она хочет нормализации отношений с Турцией, прежде всего, должна немедленно прекратить целенаправленную агрессию против братского Турции азербайджанского государства и народа.

Напомним, что ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

В ночное время суток диверсионные группы вооруженных сил Армении, используя горный рельеф местности и ущелья, осуществили в различных направлениях минирование территорий между позициями подразделений азербайджанской армии и путей снабжения.

В результате неотложных мер, принятых азербайджанскими подразделениями с целью предотвращения этих действий, произошло боестолкновение.