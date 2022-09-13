Стала известна дата визита Тойво Клаара в Азербайджан

Спецпредставитель ЕС Тойво Клаар посетит Баку 14 сентября для проведения встреч на высоком уровне, сообщили Day.Az во вторник в пресс-службе ЕС.

15 сентября Клаар проведет встречи на высоком уровне в Ереване, сказали в ЕС.

Ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Клаар посетит Азербайджан и Армению, чтобы поддержать необходимую деэскалацию и обсудить следующие шаги в рамках диалога в Брюсселе между лидерами двух стран.

Отметим, что ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

В ночное время суток диверсионные группы вооруженных сил Армении, используя горный рельеф местности и ущелья, осуществили в различных направлениях минирование территорий между позициями подразделений Азербайджанской Армии и путей снабжения.

В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями с целью предотвращения этих действий, произошло боестолкновение.

Подразделения армянских вооруженных сил, дислоцированные в направлении населенных пунктов Басаркечяр, Истису, Гаракилься и Горис, подвергли интенсивному обстрелу из разнокалиберного оружия, в том числе из минометов, некоторые позиции, укрытия и опорные пункты Азербайджанской Армии на территории Дашкесанского, Кяльбаджарского и Лачинского районов. В результате есть потери среди личного состава, нанесен ущерб военной инфраструктуре.

В целях предотвращения провокаций вооруженных сил Армении и военных угроз территории и суверенитету нашей страны, обеспечения безопасности наших военнослужащих, в том числе гражданских работников, задействованных в инфраструктурных работах на территории Кяльбаджарского и Лачинского районов, дислоцированными в этом направлении подразделениями Азербайджанской Армии были предприняты решительные ответные меры.