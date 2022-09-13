Позиции азербайджанской армии подверглись артиллерийскому обстрелу

13 сентября в 16:55 подразделения ВС Армении, несмотря на объявление прекращения огня, с позиций в направлении населенного пункта Вагуди района Гаракилься, на азербайджано-армянской границе подвергли артиллерийскому обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Ахмедли Лачинского района.

Как сообщили Day.Az в Минобороны, подразделениями нашей армии были приняты ответные меры.

"Несмотря на объявление с 09.00 прекращения огня, армянская сторона интенсивно нарушает прекращение огня с использованием артиллерии и другого тяжелого оружия вдоль границы", - говорится в сообщении.