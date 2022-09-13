Чья бы корова мычала: Арарат Мирзоян и последствия экзекуции

Автор: Акпер Гасанов

Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян в очередной раз доказал, что последствия экзекуции, жертвой которой он стал после подписания премьер-министром РА Николом Пашиняном трехстороннего заявления в ночь на 10 ноября 2020 года, все еще дают о себе знать. Понятное дело, что работа у него такая, оправдывать любые преступления и провокации своей страны, но тут человек, носящий имя горы, расположенной на территории Турции, умудрился превзойти самого себя в готовности нести ахинею с видом лихим и придурковатым.

Как известно, в ночь на 13 сентября Вооруженные Силы Армении прибегли к военной авантюре. Не первой. За последний месяц провокации ВС РА в направлении Лачинского, Гедабейского, Дашкесанского и Кяльбаджарского районов государственной границы, а также обстрел позиций азербайджанской армии на территориях этих районов из различных видов оружия, носили интенсивный и планомерный характер, наблюдалась концентрация вооружения, тяжелой артиллерии и живой силы Арменией вдоль границы Азербайджана.

В чем причина такого рода провокаций с армянской стороны? Тут все более чем очевидно. Дело в том, что совсем недавно в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля. Это была четвертая встреча в данном формате.

Еще после третьей такой встречи Шарль Мишель не стал употреблять словосочетания "Нагорный Карабах", а тем более про "арцах". Тогда Шарль Мишель употребил слово Карабах. Проще говоря, еще тогда председатель Совета ЕС признал территориальную целостность Азербайджана, включая и Ханкенди, который является частью Карабахского экономического района.

А в документе по итогам четвертой встречи в Брюсселе, вовсе не было упоминания темы Карабаха, а также и упоминания Минской Группы ОБСЕ. То есть, глава Евросовета признает, что формат Минской Группы мертв, а есть только формат посредничества Евросоюза по вопросу нормализации армяно-азербайджанских отношений - без темы Карабаха, которая является внутренним делом Азербайджана.

Безусловно, Мирзоян обо всем этом знает. Как и о том, что по итогам брюссельской встречи в адрес Пашиняна и всей нынешней армянской власти стали слышны такие слова, что их даже повторять неудобно. Нет в Камасутре таких поз, которые на Николе Воваевиче и всем его окружении, включая ранее избитого Арарата, не обещала опробировать армянская оппозиция, в случае своего прихода к власти.

И тут перед Николом и его командой во всю ширь и высь встал цугцванг. "Выход" из которого они попытались найти через очередную провокацию. А еще точнее, через крик и вопли, по ее итогам. Место осуществления провокации, а это была уже армяно-азербайджанская граница, также выбрано не случайно. Так, по замыслу армянского руководства, проще будет работать ртом, убеждая мир в "агрессии Азербайджана".

Собственно, этим сейчас активно и занимается Мирзоян. Он провел телефонный разговор с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Как сообщают армянские СМИ, Мирзоян представил Боррелю свое видение ситуации. После чего, явно считая свой разговор с Борелем, если не подвигом, то чем-то достойным бутылки коньяка, Арарат потребовал "адресной и надлежащей международной реакции на действия Азербайджана".

Это говорит глава МИД той самой Армении, которая почти три десятка лет держала под оккупацией 20% территорий нашей страны. Это говорит глава МИД страны, которая игнорировала резолюции ООН. Это говорит глава МИД государства, в котором была проведена этническая чистка, в результате которой коренные жители многих, на данный момент армянских городов, а это азербайджанцы, вынуждены были покинуть РА.

За все свои преступления Армения не получила никакого наказания. От слова совсем. Против нее не было введено ровным счетом никаких экономических или политических санкций. Это обстоятельство дает Азербайджану полное основание слать всех адвокатов армянских преступлений в дальние дали. Туда же с барабаном наперевес и с песней, может следовать и Арарат Мирзоян. Потому что наша страна вправе защищать свои национальные интересы так, как считает нужным, при этом никогда и ничем не нарушая нормы международного права.