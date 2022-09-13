Вице-президент Турции позвонил Али Асадову

13 сентября вице-президент Турции Фуат Октай позвонил премьер-министру Азербайджана Али Асадову.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана.

Вице-президент Турции выразил солидарность и поддержку Азербайджана в связи с провокациями, совершенными Арменией на армяно-азербайджанской границе, и отметил, что турецкий народ всегда рядом с братским азербайджанским народом.

Фуад Октай выразил соболезнования Али Асадову и всему азербайджанскому народу в связи с гибелью военнослужащих страны в результате провокации Армении.

Премьер-министр Али Асадов подчеркнул, что Азербайджан всегда ощущает братскую поддержку Турции. Он отметил, что провокации, совершенные вооруженными силами Армении на границе двух государств, были решительно пресечены.