Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили армянскую провокацию

13 сентября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

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