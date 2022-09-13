https://news.day.az/politics/1495192.html Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили армянскую провокацию
Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили армянскую провокацию
13 сентября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
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