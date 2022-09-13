В результате провокации Армении погибли 50 азербайджанских военнослужащих
В ночь на 13 сентября вооруженными силами Армении была совершена широкомасштабная провокация на Дашкесанском, Кяльбаджарском, Лачинском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, при предотвращении широкомасштабной провокации погибли 50 военнослужащих Вооруженных сил, включая 42 военнослужащих Азербайджанской Армии и 8 военнослужащих Государственной пограничной службы.
Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих, желаем скорейшего исцеления раненых.
Кровь наших шехидов не осталась неотомщенной.
Список шехидов будет дополнительно представлен общественности".
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