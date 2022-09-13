https://news.day.az/politics/1495203.html ВС Азербайджана задержали армянских диверсантов - ВИДЕО
ВС Азербайджана задержали армянских диверсантов - ВИДЕО
Азербайджанские военнослужащие задержали армянских диверсантов, пытавшихся нарушить государственную границу Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, информация об этом распространилась в социальных сетях.
Отметим, что ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.
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