ВС Азербайджана задержали армянских диверсантов

Азербайджанские военнослужащие задержали армянских диверсантов, пытавшихся нарушить государственную границу Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, информация об этом распространилась в социальных сетях.

Отметим, что ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.