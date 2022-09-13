Названа дата заседания СБ ООН по ситуации на азербайджано-армянской границе

Заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации на армяно-азербайджанской границе назначено на 14 сентября.

Как передает Day.Az, об этом сообщил во вторник ТАСС источник во всемирной организации.

"Да, обсуждение назначено на завтра", - сказал собеседник агентства.

Отметим, что ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.