https://news.day.az/politics/1495204.html Названа дата заседания СБ ООН по ситуации на азербайджано-армянской границе
Названа дата заседания СБ ООН по ситуации на азербайджано-армянской границе
Заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации на армяно-азербайджанской границе назначено на 14 сентября.
Как передает Day.Az, об этом сообщил во вторник ТАСС источник во всемирной организации.
"Да, обсуждение назначено на завтра", - сказал собеседник агентства.
Отметим, что ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.
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