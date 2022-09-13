Организация тюркских государств осудила военную провокацию Армении против Азербайджана

Генеральный секретарь Организации тюркских государств выразил серьезную обеспокоенность и осудил военную провокацию ВС Армении на границе с Азербайджаном, сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на Организацию.

Организация тюркских государств подтверждает свою приверженность принципам и нормам международного права и напоминает о важности нормализации и мирного процесса между Азербайджаном и Арменией для прочного мира и стабильности на Южном Кавказе. Организация тюркских государств вновь выражает поддержку территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ Азербайджана, являющегося членом Организации, и призывает Армению соблюдать текущие договоренности.

Секретариат Организации выражает соболезнования семьям шехидов, братскому народу и правительству Азербайджана и желает скорейшего исцеления раненым.