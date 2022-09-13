Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с Верховным представителем ЕС

13 сентября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Жозепом Боррелем.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора стороны обсудили текущую ситуацию в регионе и напряженность, вызванную очередными провокациями Армении против Азербайджана на границе.

Глава МИД довел до внимания собеседника, что Армения, грубо нарушив свои обязательства, совершила широкомасштабные провокации, в результате чего погибли 50 азербайджанских военнослужащих. Эти действия являются частью провокаций, которые Армения осуществляет в последние месяцы. Было подчеркнуто, что Вооруженные силы Азербайджана предприняли адекватные меры реагирования на военные провокации в целях защиты территориальной целостности страны.

Жозеп Боррель выразил обеспокоенность по поводу возникшей напряженности, отметив важность продолжения переговоров между лидерами Азербайджана и Армении при посредничестве председателя Совета Европейского союза Шарля Мишеля. Он отметил намерение спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаара посетить регион в эти дни.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.