Турция всегда рядом с Азербайджаном и наши страны солидарны друг с другом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом во время телефонного разговора с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции выразил глубокие соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву, родным и близким военнослужащих, ставших шехидами во время предотвращения широкомасштабной провокации, совершенной армянскими вооруженными силами на границе, и всему азербайджанскому народу.