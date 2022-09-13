https://news.day.az/politics/1495223.html Турция всегда рядом с Азербайджаном - Эрдоган
Турция всегда рядом с Азербайджаном - Эрдоган
Турция всегда рядом с Азербайджаном и наши страны солидарны друг с другом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом во время телефонного разговора с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Президент Турции выразил глубокие соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву, родным и близким военнослужащих, ставших шехидами во время предотвращения широкомасштабной провокации, совершенной армянскими вооруженными силами на границе, и всему азербайджанскому народу.
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