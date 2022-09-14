https://news.day.az/politics/1495234.html Омбудсмен Азербайджана выразила соболезнования семьям погибших военнослужащих
Омбудсмен Азербайджана выразила соболезнования семьям погибших военнослужащих
Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева выразила соболезнования семьям погибших азербайджанских военнослужащих.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится на официальной странице омбудсмена в Facebook.
"50 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана погибли при предотвращении очередной крупномасштабной военной провокации со стороны Армении. Желаю милости Аллаха нашим шехидам, выражаю глубочайшие соболезнования их семьям и желаю им терпения", - говорится в соболезновании.
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